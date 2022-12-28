На смартфоны ценник стартует с 2499 юаней (~14 000 грн).

Суббренд Xiaomi Redmi провел масштабную презентацию, в рамках которой представил новую серию смартфонов Redmi K60. И, во многом, это лучшие устройства за всю историю бренда.

Например, обе модели Redmi K60 и Redmi K60 Pro получили лучший экран среди всех смартфонов, которые компания когда-либо выпускала. У них 6.67-дюймовая OLED-матрица с 2K-разрешением, частотой 120 Гц, яркостью 1400 нит, а также 12-битной глубиной цвета

Что касается технических характеристик, то Pro-модель получила новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 16+512 ГБ памяти (LPDDR5X и UFS 4.0), а батарея на 5000 мАч поддерживает зарядку до 120 Вт проводом и 30 Вт на беспроводной. У базовой модели процессор прошлого поколения Snapdragon 8 Plus Gen 1 и батарея 5550 мАч с зарядкой 67 Вт.

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Более дорогая модель также может похвастаться основной камерой как в Xiaomi 13 – Sony IMX800 на 50 Мп. Дополняют ее ширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. В базовом Redmi K60 же используется камера на 64 Мп – разрешение хоть и выше, но сенсор проще. "Фронталка" и там, и там на 16 Мп.

Стоимость Redmi K60 в Китае начинается от 2499 юаней (~ 14 000 грн), а Pro-версии – от 3299 юаней (~17 500 грн). В продаже телефоны с 31 декабря.

Какой Xiaomi взять в 2022 году

Ранее УНИАН делился топом наиболее качественных смартфонов Xiaomi уходящего года в разных классовых категориях Определяли их на основе камер, производительности, батареи, цены и общего впечатления от использования.

Звание лучшего флагмана китайского производителя ожидаемо досталось Xiaomi 12 Pro. Лучшим среднебюджетным смартфоном признали Xiaomi 12 Lite, а лучшим бюджетным – Redmi Note 11 Pro+.

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