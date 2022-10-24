Обозреватели отмечают, что определяли лучшие смартфоны на основе камер, производительности, батареи, цены и общего впечатления от использования.

Редакция портала Gizchina назвала наиболее качественные смартфоны Xiaomi уходящего года в разных классовых категориях.

Как говориться в материале, определяли лучшие смартфоны на основе камер, производительности, батареи, цены и общего впечатления от использования.

Звание лучшего флагмана компании ожидаемо досталось Xiaomi 12 Pro, который оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью 1500 нит. Внутри – чипсет Snapdragon 8 Gen 1, который набирает миллион баллов в бенчмарке AnTuTu.

Видео дня

Что касается фотовозможностей, то в составе основной камеры здесь сразу три сенсора по 50 Мп. Еще есть широкоугольный объектив (f/2.2) с углом обзора 115 градусов и портретный (f/1.9) с эквивалентным фокусным расстоянием 48 мм. Смартфон также может похвастаться быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, которая заполняет аккумулятор емкостью 4500 мАч менее, чем за 20 минут.

Лучшим среднебюджетным устройством компании признали Xiaomi 12 Lite. По дизайну он похож на стандартную версию 12-ки, оснащен быстрой зарядкой (67 Вт) и предлагается в трех ярких расцветках. Комплектный адаптер на 67 Вт пополняет 50% аккумулятора за 13 минут.

Лучшим бюджетным смартфоном Xiaomi в 2022 году стал Redmi Note 11 Pro+ на базе чипсета Mediatek Dimensity 920. В отличие от младших моделей, Pro+ получила не только поддержку зарядки на 120 Вт, но и соответствующий адаптер питания в комплекте. В смартфоне также используется основная 108-Мп камера, ультраширик и макромодуль на 8 и 2 Мп соответственно.

Какие смартфоны 2022 лучше избегать

В свою очередь, редакторы портала WIRED советуют воздержаться от покупки смартфонов LG. В прошлом году компания закрыла свое мобильное подразделение, и хотя она пообещала поддерживать свои существующие телефоны в течение нескольких лет, покупка одного из них в потенциале может оказаться рискованной затеей.

Другие смартфоны, которые журналисты протестировали и не рекомендуют к покупке: Galaxy S20, OnePlus 8T, Nokia 5.3, серию Moto G 2020 и серию Moto G 2021. Все они либо устарели к моменту выхода, либо на рынке есть их более дешевая альтернатива.

К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционка от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

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