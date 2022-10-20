Новинка представлена в двух диагоналях: 65 и 75 дюймов.

Вслед за новым недорогим 70-дюймовым "умным" телевизором компания Xiaomi пополнила также линейку игровых телевизоров под брендом Redmi моделью Redmi Gaming TV X Pro.

Новинка представлена в двух диагоналях: 65 и 75 дюймов. Обе поддерживают разрешение 4К, частоту обновления 120 Гц и 94-процентный охват цветовой палитры DCI-P3.

При включении игры телевизор автоматически активирует режим низкой задержки (ALLM) и отключает все ненужные функции, чтобы ускорить отклик. Также заявлена поддержка технологии VRR, которая регулирует частоту обновления в реальном времени в соответствии с частотой кадров на выходе. А еще он поддерживает AMD FreeSync Premium, Dolby Vision и Dolby Atmos.

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В основе аппаратной платформы лежит 4-ядерный чип ARM Cortex-A73, с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ накопительной памяти. Набор портов такой: HDMI 2.1, два HDMI 2.0, USB 2.0, Ethernet, а также AV-разъем.

Цена вопроса – 2999 юаней (~15 000 грн) за 65-дюймовую модель и 4299 юаней (~22 000 грн) за 75-дюймовую. Пока только в Китае, но вскоре их наверняка можно будет найти и торговых площадках по типу AliExpress.

Xiaomi выпустила один из самых дешевых мониторов для работы

Ранее в этом месяце в линейке мониторов Redmi от Xiaomi также появилась новая 24-дюймовая модель – с поддержкой разрешения 1080p, яркостью 250 нит и частотой обновления 75 Гц.

Новинка является одним из самых дешевых решений в своем классе – Redmi A24 оценили в 539 юаней, или примерно 2800 грн.

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