Какие смaртфоны Xiaomi получат HyperOS 2.0: большой список / фото Gizchina

HyperOS – новую оболочку для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco – представили в октябре 2023 года. Большинство моделей уже обновились до новой ОС, а более старые девайсы получат апдейт до конца лета.

По слухам, Xiaomi должна представить следующую версию своей оболочки для своих устройств вместе с презентацией Xiaomi 15 этой осенью. Инсайдеры уже подготовили список смартфонов, которые точно получат HyperOS 2.0.

Список неофициальный, но источники уверены в его достоверности. Вот все модели:

Видео дня

Xiaomi:

  • Xiaomi Mi 11 Xiaomi / Mi 11 Pro / Xiaomi Mi 11 Ultra 
  • Xiaomi 11T Pro 
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi Mi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12S Ultra 
  • Xiaomi MIX Fold 2 
  • Xiaomi 12 Lite 
  • Xiaomi Civi 1S 
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 14 
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13T Pro 
  • Xiaomi 13T 
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi:

  • Redmi K50 Gaming
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
  • Redmi Note 12R Pro / Redmi Note 12
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi K50i / Redmi K50i Pro / Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Redmi 12C 
  • Redmi K60E
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi 11 Prime 5G / Redmi 10 5G / Redmi 10 Prime+ 5G / Redmi Note 11E
  • Redmi Note 11R 
  • Redmi Note 12 Turbo 
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12S 
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro+ 
  • Redmi Note 13R Pro / Redmi Note 13 5G
  • Redmi K70 Pro 
  • Redmi K70E
  • Redmi K70
  • Redmi 13R / Redmi 13C 5G
  • Redmi K60 Ultra 
  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC 
  • Redmi 12 5G / Redmi Note 12R
  • Redmi 12 
  • Redmi Note 13 Pro 4G 
  • Redmi Turbo 3

POCO:

  • POCO F4
  • POCO F4 GT
  • POCO F4 Pro
  • POCO M5
  • POCO X4 GT Pro / POCO X4 GT
  • POCO X5 Pro 5G 
  • POCO C55 
  • POCO F5 Pro
  • POCO X5 5G 
  • POCO M4 5G
  • POCO F5 5G
  • POCO X6 5G 
  • POCO X6 Pro
  • POCO M6 Pro 
  • POCO M6 Pro 4G 
  • POCO F6

Первыми HyperOS 2.0 смогут воспользоваться владельцы смартфонов Xiaomi 15 – она будет предустановлена по умолчанию. А полноценное развертывание новой ОС начнется уже в 2025-м на протяжении всего года.

Авторы списка уточняют, что некоторые из перечисленных моделей получат HyperOS 2.0 на базе Android 14, а не новой Android 15. Также список будет дополнен новинками Xiaomi, выпущенными в ближайший год. А если вашего гаджета нет в списке, то это может быть хорошим временем для апгрейда.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года Xiaomi прекратит поддержку более 30 своих смартфонов. Эти модели буду переведены в так называемый список EOL и перестанут получать какие-либо обновления, включая HyperOS.

Напомним, в начале апреля Xiaomi выпустила один из лучших смартфонов в среднеценовом сегменте. Речь о Redmi Turbo 3 – при цене дешевле 300 долларов аппарат предлагает флагманское железо, яркий OLED-экран и супербыструю зарядку.

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