HyperOS – новую оболочку для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco – представили в октябре 2023 года. Большинство моделей уже обновились до новой ОС, а более старые девайсы получат апдейт до конца лета.
По слухам, Xiaomi должна представить следующую версию своей оболочки для своих устройств вместе с презентацией Xiaomi 15 этой осенью. Инсайдеры уже подготовили список смартфонов, которые точно получат HyperOS 2.0.
Список неофициальный, но источники уверены в его достоверности. Вот все модели:
Xiaomi:
- Xiaomi Mi 11 Xiaomi / Mi 11 Pro / Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Mi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
Redmi:
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- Redmi Note 12R Pro / Redmi Note 12
- Redmi 11 Prime
- Redmi K50i / Redmi K50i Pro / Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi 12C
- Redmi K60E
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi 11 Prime 5G / Redmi 10 5G / Redmi 10 Prime+ 5G / Redmi Note 11E
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R Pro / Redmi Note 13 5G
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
- Redmi K70
- Redmi 13R / Redmi 13C 5G
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi 12 5G / Redmi Note 12R
- Redmi 12
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Turbo 3
POCO:
- POCO F4
- POCO F4 GT
- POCO F4 Pro
- POCO M5
- POCO X4 GT Pro / POCO X4 GT
- POCO X5 Pro 5G
- POCO C55
- POCO F5 Pro
- POCO X5 5G
- POCO M4 5G
- POCO F5 5G
- POCO X6 5G
- POCO X6 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO M6 Pro 4G
- POCO F6
Первыми HyperOS 2.0 смогут воспользоваться владельцы смартфонов Xiaomi 15 – она будет предустановлена по умолчанию. А полноценное развертывание новой ОС начнется уже в 2025-м на протяжении всего года.
Авторы списка уточняют, что некоторые из перечисленных моделей получат HyperOS 2.0 на базе Android 14, а не новой Android 15. Также список будет дополнен новинками Xiaomi, выпущенными в ближайший год. А если вашего гаджета нет в списке, то это может быть хорошим временем для апгрейда.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года Xiaomi прекратит поддержку более 30 своих смартфонов. Эти модели буду переведены в так называемый список EOL и перестанут получать какие-либо обновления, включая HyperOS.
Напомним, в начале апреля Xiaomi выпустила один из лучших смартфонов в среднеценовом сегменте. Речь о Redmi Turbo 3 – при цене дешевле 300 долларов аппарат предлагает флагманское железо, яркий OLED-экран и супербыструю зарядку.