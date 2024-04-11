При цене от $275 аппарат предлагает флагманское железо, яркий OLED-экран и супербыструю зарядку.

Компания Xiaomi представила один из лучших смартфонов за последнее время. Речь о Redmi Turbo 3 – у этой модели есть почти все, чтобы считаться субфлагманом, но стоит она как среднебюджетник.

При цене от 1999 юаней (~$275), смартфон предлагает флагманское железо, яркий OLED-экран и супербыструю зарядку 90 Вт, которая полностью заряжает батарею за пол часа, пишет Gizchina.

Характеристики Redmi Turbo 3

Экран: 6,67 дюйма, OLED, 2712×1220 пикселей, 120 Гц, яркость до 2400 нит, HDR 10+, система защиты глаз;

Процессор: Snapdragon 8s Gen 3, набирает в AnTuTu более 1,7 млн очков;

Память: до 16 ГБ оперативной LPDDR5X, до 1 ТБ пользовательской UFS 4.0;

Батарея: 5000 мАч (обещают время автономной работы более суток), быстрая зарядка 90 Вт;

Камеры: основная 50 Мп (Sony LYT-600), широкоугольная 8 Мп (Sony IMX355), фронтальная 20 Мп.

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Еще одна особенность телефона – функция управления жестами. С помощью ладони можно листать треки, отвечать на звонки и глушить будильники. Из прочего: ИИ-редактор, защита от воды и пыли IP64, стереодинамики. NFC, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

В Китае Redmi Note 3 Turbo отдают от 1 999 юаней или 10 900 грн. А топовая версия смартфона с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит 2799 юаней (~15 300 грн). Смартфон также можно будет купить в версии Harry Potter.

Ранее в сети публиковался список смартфонов Xiaomi, которые перестанут поддерживаться в 2024 году. Среди них есть весьма популярные во всем мире модели, как Redmi Note 10 и Redmi 10.

А на днях на рынке дебютировал самый дешевый складной смартфон по цене Android-"середняка". У конкурентов подобные устройства в 2-3 раза дороже, но придется мириться с некоторыми компромиссами.

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