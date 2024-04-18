Устройство будет следить за активность и показателями здоровья, а одного заряда хватит на 180 дней.

Игровое подразделение компании Xiaomi объявило о старте продаж своего первого смарт-кольца Black Shark. Это крайне полезный девайс, который еще и выглядит стильно: со временем он может заменить бюджетные умные часы, пишет Android Authority.

Одной из особенностей гаджета упоминается рекордная автономность. Кольцо может проработать до 180 дней (с подзарядкой от кейса). Аксессуар заряжается в специальной док-станции, напоминающий футляр для настоящего кольца.

Кольцо изготовлено из стали, а толщина профиля составляет 2,2 мм. Это делает его практически незаметным при ежедневном ношении. Устройство в режиме 24/7 следит за физической активностью пользователя и мониторит основные жизненные показатели – пульс, уровень кислорода и стресса, температуру тела. Еще с помощью кольца можно удаленно управлять смартфоном.

Видео дня

Стоимость Black Shark составляет всего 599 юаней (около 3200 грн). На данный момент это самое доступное смарт-кольцо из всех на рынке. Пока продажи стартовали только в Китае, о глобальном выпуске ничего не известно. В любом случае скоро его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Выпуск умного кольца от китайского техногиганта – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом. Например, как фитнес-трекеры или умные часы. Напомним, что до конца года свое смарт-кольцо Galaxy Ring должна выпустить компания Samsung – СМИ предсказывают, что это будет хит.

Apple также работает над собственным умным аксессуаром. СМИ узнали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработку своего смарт-кольца. Apple уверена, что этот носимый девайс со временем наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам.

Вас также могут заинтересовать новости: