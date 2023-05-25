Смартфон первым на рынке получил процессор Dimensity 8200 Ultrа, а основная камера здесь как у более дорогого Xiaomi 13.

Xiaomi сегодня официально представила свой новый среднебюджетник Civi 3, в котором разработчики сделали основной упор на дизайн. Он стал преемником "самого красивого телефона компании", как его называет сам производитель.

Смартфон первым на рынке получил процессор Dimensity 8200 Ultra, который является улучшенной версией базового Dimensity 8200. Сама Xiaomi преподносит Civi 3 как доступную игровую модель для молодежи.

Толщина корпуса Civi 3 составила 7,56 мм, а вес – 173 грамм. Аппарату досталась 6.55-дюймовая OLED-матрица с частотой 120 Гц и небольшими изгибами по краям. На задней части установлен круглый блок камер, а корпус сделан в двухцветном дизайне. Выглядит свежо и необычно.

Видео дня

Смартфон питается от батареи на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В составе основной камеры три сенсора: 50-мегапиксельный Sony IMX800 с системой OIS, как в Xiaomi 13, ширик с разрешением 8 Мп и углом захвата 120 градусов, а также 2-Мп макрообъектив. Вырез под двойную фронталку (32+32 Мп) перекочевал прямиком из Civi 2.

В оснащение также вошли стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio, подэкранный сканер отпечатков пальцев, WI-FI 6, Bluetooth 5.3 и модуль NFC. Из коробки Xiaomi Civi 3 работает на Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

В Китае цены на новинку такие:

Xiaomi Civi 3 12+256 ГБ — 2499 юаней ( ~ 13 000 грн);

13 000 грн); Xiaomi Civi 3 12+512 ГБ — 2699 юаней ( ~ 14 000 грн);

14 000 грн); Xiaomi Civi 3 16+1 ТБ — 2999 юаней (~15 500 грн).

Пока что смартфон представлен для китайского рынка, но его релиз позже состоится и на международном рынке.

Ранее мы писали, что Xiaomi выпустила один из лучших ноутбуков по соотношению "цена-качество" – у него алюминиевый корпус, продвинутая акустика и отличные конфигурации с процессорами Intel. Также в ассортименте китайской компании появился сверхдешевый антикризисный игровой монитор с частотой 165 Гц.

В последние пару лет наблюдается растущий спрос на так называемые субфлагманские смартфоны, которые очень часто в плане функциональности не уступают дорогостоящим флагманам. Популярный технопортал Gizchina отобрал пятерку самых лучших предложений стоимостью до $500, рекомендованных для покупки в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: