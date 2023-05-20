В список попали модели от Google, OnePlus, Poco, Nothing, Redmi и Motorola.

Не каждый может позволить себе телефон премиум-класса, такой, как Samsung Galaxy S23 Ultra или iPhone 14 Pro Max, но множество, более дешевых устройств все равно предлагают отличные возможности.

Телефоны среднего класса обычно предлагают наилучшее соотношение цены и производительности, сочетая в себе все необходимые функции и качественные камеры. Сайт Tech Advisor составил топ лучших смартфонов, которые вы можете купить прямо сейчас, имея в кармане не больше $500.

Google Pixel 7a – оптимальный для большинства людей

Ни одно другое устройство в среднебюджетном сегменте не может потягаться с гуглфонами в плане камеры, софта и производительности, пишет Tech Advisor.

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Из главного: фирменный процессор Google Tensor G2, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, батарея 4600 мАч, а также поддержка разблокировки по лицу. Сзади две камеры по 13 Мп: ширик и ультраширик. В самой Google называют новинку "лучшей мобильной камерой за свои деньги".

Из недостатков Pixel 7a специалисты выделили дисплей с частотой обновления 90 Гц, который отстает от более плавных панелей с частотой 120 Гц, которые можно найти в этом ценовом сегменте.

OnePlus Nord 2T – второе место

Обновление одного из лучших телефонов среднего класса 2021 года, но теперь с быстрой зарядкой 80 Вт, более мощным чипом Dimensity 1300 и почти флагманской 50-Мп основной камерой. OnePlus обещает обновлять смартфон в течение трех лет и выпустить два мажорных апдейта Android.

Упоминается, что Nord 2T не получил такие флагманские особенности, как беспроводная зарядка и гидроизоляция, но это по сути единственные компромиссы, которые вы встретите здесь.

Google Pixel 7 – лучшая камера "за свои деньги"

Его главное преимущество перед конкурентами – лучший набор камер типа "наведи и снимай". Также покупатели получают флагманское качество сборки с корпусом из закаленного стекла.

Poco X5 Pro 5G – лучший бюджетный вариант

6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, 108-мегапиксельная основная камера и производительный чип от Qualcomm – все это по цене дешевле 300 долларов. Также есть стереодинамики, NFC, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Главный недостаток Poco X5 Pro, по мнению обзорщиков, это корпус, который полностью выполнен из пластика, поэтому он не ощущается премиальным. Но этот момент компенсируется доступной ценной.

Nothing Phone (1) – лучший дизайн

Главной фишкой смартфона стал прозрачный корпус и белая LED-подсветка из 900 светодиодов об уведомлениях, звонках и зарядке. Поведение подсветки регулируется через специальное приложение – свечение может быть разным исходя из ситуации. А еще у него логотип в форме бомбы.

В плане характеристик, Nothing Phone (1) – это стандартное устройство среднего класса. Время автономной работы немного разочаровывает, но взамен вы получаете сочный дисплей, качественный набор камер, а также беспроводную зарядку и защиту IP53.

Другие смартфоны среднего класса, попавшие в рейтинг – Samsung Galaxy A54, Redmi Note 12 Pro+, Poco F5 Pro, Motorola Edge 30 и Google Pixel 6a.

В чем секрет правильного выбора смартфона среднего класса

Каждый телефон среднего класса предлагает компромисс, пытаясь предоставить лучшее из мира флагмана по умеренной цене. Тем не менее, есть некоторые характеристики, на которых нельзя экономить. Среди них – не менее 6 ГБ ОЗУ и чипсет Snapdragon 7 или 8 для плавной работы, а также не менее 128 ГБ флеш-памяти.

Также нужно понимать, что вам, скорее всего, придется отказаться от таких фишек, как беспроводная зарядка или рейтинг водонепроницаемости – они, как правило, зарезервированы для самых дорогих телефонов на рынке, хотя в некоторых устройствах среднего класса можно встретить одну из этих опций.

Ранее УНИАН делился советами, как продлить жизнь аккумулятора смартфона. Остановить процесс старения аккумулятора смартфона невозможно, однако можно контролировать его состояние.

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