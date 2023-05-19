В список попали модели от Realme, Redmi, Xiaomi, OnePlus и Poco.

В последние пару лет наблюдается растущий спрос на так называемые субфлагманские смартфоны, которые очень часто в плане функциональности не уступают дорогостоящим флагманам. Популярный технопортал Gizchina отобрал пятерку самых лучших предложений стоимостью до $500, рекомендованных для покупки в 2023 году.

В список попали модели от Realme, Redmi, Xiaomi, OnePlus и Poco. Некоторые из них вышли больше года назад по цене куда дороже 500 долларов, но заметно упали в цене с того момента, при этом не потеряв своей актуальности.

Лучшим смартфоном стоимостью до $500 назвали Poco F5 Pro. Он предлагает флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, батарею на 5160 мАч, быструю проводную и беспроводную зарядки и тройную камеру 64 Мп с оптической стабилизацией.

За ним следует Realme GT Neo 5 – с цветной подсветкой сзади, памятью на 1 ТБ и рекордно мощной зарядкой на 240 Вт. Всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут. Остальные характеристики тоже на уровне: OLED-дисплей 6.74’’ (FHD+, 144 Гц, яркость 1400 нит), процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и тройная камера 50+8+2 Мп.

Тройку замыкает прошлогодний флагман Xiaomi 12. Он работает на Snapdragon 8 Gen 1, оснащен динамиками Harman/Kardon с поддержкой Dolby Atmos, а главной его фишкой стал AMOLED-экран, который поддерживает HDR10+ и Dolby Vision, а также имеет 16 000 уровней подсветки.

На четвертом месте расположился базовый Poco F5 на Snapdragon 7+ Gen 2 – его оценят те, кто ищет баланс между ценой и возможностями. Замыкает топ-5 OnePlus 10T: он похож на более дорогой OnePlus 10 Pro, но без настроек камеры от Hasselblad, зато с более мощной зарядкой – 150 Вт против 80 Вт.

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Если бюджет поменьше, специалисты Gizchina составил аналогичный рейтинг для смартфонов бюджетом до $300 и $150. В обоих рейтингах первое место заняли устройства бренда Poco.

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет ASUS ROG Phone 7 Ultimate, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку. На втором месте разместился OPPO Find X6 Pro, а замкнул тройку Red Magic 8 Pro+.

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