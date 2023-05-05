Дизайн мобильного приложения для Android теперь стал похожим на версию для iPhone.

Создатели WhatsApp прислушались к просьбам Android-юзеров и совсем скоро обновят привычный вид мобильного приложения, сделав его похожим на версию для iOS. Самое главное – в приложении появится панель вкладок внизу, как на iPhone.

Как передает профильный ресурс WABetInfo, долгожданный редизайн появится уже в следующем обновлении клиента для смартфонов. Также сообщается о более стабильной работе программы в новой версии.

Источник поделился скриншотом главной страницы WhatsApp в светлой и темной теме, на котором можно рассмотреть обновленный интерфейс приложения. В панели останутся вкладки "Статус", "Звонки" и "Чаты", а также добавятся "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы.

Видео дня

Точной даты релиза апдейта нет, но обычно это происходит в течение нескольких недель после тестирования, так что ждать осталось недолго.

Ожидается, что в следующем обновлении WhatsApp для смартфонов в мессенджер добавят каналы по аналогии с Telegram и долгожданную возможность редактировать сообщения.

Что еще нового в WhatsApp

Недавно в WhatsApp появилась возможность войти в аккаунт на разных устройствах одновременно. Ранее данная фича была доступна только для настольных и планшетных приложений.

До этого в месенджер также добавили возможность отправки сообщений самому себе. Нововведение работает по аналогу "Избранного" из Telegram'а и пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища.

А если вы сидите на WhatsApp с ПК, в конце марта вышло новое приложение для Windows. Событие заметное, ведь оно не так часто обновляется, в отличие от мобильных версий. По факту, это совершенно новое приложение – оно было переписано почти с нуля.

Вас также могут заинтересовать новости: