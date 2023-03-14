О такой функции впервые заговорили еще в 2017 году, но внедрять ее начали только сейчас.

WhatsApp, несмотря на статус самого популярного мессенджера в мире, значительно уступает своим конкурентам в плане функциональности. Однако разработчики продолжают работать над расширением возможностей приложениям – одной из таких будет функция редактирования сообщений.

Прошлым летом возможность редактирование сообщений появилось в бете WhatsAppp, а с ближайшим большим апдейтом она станет доступна всем пользователям, сообщает портал GizChina.

Работать эта опция будет так же, как и в других мессенджерах, однако будет временное окно, в течение которого пользователи смогут редактировать свои сообщения. В отличие от Telegram, у пользователей WhatsApp будет максимум 15 минут на редактирование после отправки.

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Пока нет точной даты, когда WhatsApp намеревается сделать функцию общедоступной. Но, предположительно, в ближайшие пару месяцев.

Что еще нового в WhatsApp

Ранее в этом году в WhatsApp появилась возможность отправки сообщений самому себе. Нововведение работает по аналогу "Избранного" из Telegram'а и пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища.

До этого в месенджер также добавили "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы. Например, в сообщество можно добавить групповые переписки жителей дома, рабочие или школьные чаты.

А еще раньше в WhatsApp наконец появилась возможность полностью скрыть свой онлайн-статус. Для этого, перейдите в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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