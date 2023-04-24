Каналы уже доступы в бета-версиях приложения для iOS и Android.

В последние пару лет за WhatsApp было замечено немало случаев копирования функций у конкурентов из Telegram. И, судя по всему, компания Цукерберга не планирует заканчивать это.

Как пишет профильный ресурс WABetInfo, сейчас в WhatsApp активно тестируют новый функционал – каналы. Работают они по тому же принципу, что и в Telegram: есть глобальный поиск, но нет системы рекомендаций.

Отмечается, что такие каналы будут приватными, то есть номера телефонов и информация о пользователях, подписавшихся на них, будут скрыты. При этом сообщения в каналах не будут зашифрованы с помощью технологии end-to-end.

Видео дня

Каналы уже доступы в бета-версиях приложения WhatsApp для iOS и Android. Если тестирование пройдет удачно, то каналы появятся уже в следующем обновлении клиента для смартфонов.

Также ожидается, что вместе с каналами в следующем обновлении WhatsApp наконец внедрят функцию редактирования сообщений и возможность пользоваться мессенджером сразу на нескольких гаджетах одновременно.

В свою очередь клиент WhatsApp для Android ждет долгожданный редизайн. Главным изменением станет новое расположение панели вкладок – ее переместят из верхней части в нижнюю, как на iPhone.

А если вы сидите на WhatsApp с ПК, в прошлом месяце вышло новое приложение для Windows. Событие заметное, ведь оно не так часто обновляется, в отличие от мобильных версий. По факту, это совершенно новое приложение – оно было переписано почти с нуля.

Вас также могут заинтересовать новости: