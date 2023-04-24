Теперь для работы WhatsApp будет необходима Android 5.0 2014 года и более поздние версии ОС.

WhatsApp часто получает новые обновления и нововведения, из-за чего старые смартфоны "не успевают" за ними. Разработчики мессенджера предупредили, что с грядущим апдейтом приложение прекратит поддержку Android 4.4 KitKat, вышедшей в 2013 году.

Как пишет профильный ресурс WABetaInfo, теперь для работы WhatsApp будет необходима Android 5.0 2014 года и более поздние версии ОС.

Отмечается, что такое решение позволит разработчикам сосредоточиться на внедрении и развитии новых функций для большинства пользователей более поздних версий ОС Аndroid.

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Несмотря на то, что версии Android 4.4 KitKat уже почти 10 лет, она до сих пор установлена как минимум на 0,7% Android-устройств по всему миру. То есть тысячам или даже сотням тысяч устаревших гаджетов грозит потеря доступа к WhatsApp. Предполагается, что это произойдет в ближайшее время, то есть в конце апреля или в начале мая.

К слову, текущая доступная для всех пользователей версия WhatsApp требует устройства с операционной системой Android 4.1 Jelly Bean (версия ОС 2012 года) и новее. Пользователям устаревших аппаратов предлагают сменить устройство на поддерживаемое.

Что нового появилось в WhatsApp в 2023 году

В январе в WhatsApp появилась возможность отправки сообщений самому себе в специальный чат. Нововведение работает по аналогу "Избранного" из Telegram'а и пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища.

А с ближайшим обновлением в WhatsApp наконец-то внедрят функцию редактирования сообщений и обновят интерфейс приложения для Android. А еще обновленный мессенджер можно будет использовать сразу на нескольких гаджетах одновременно.

Если вы сидите на WhatsApp с ПК, в прошлом месяце вышло новое приложение для Windows. Событие заметное, ведь оно не так часто обновляется, в отличие от мобильных версий. По факту, это совершенно новое приложение – оно было переписано почти с нуля.

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