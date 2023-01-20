Речь идет о возможности отправлять сообщения самому себе.

В WhatsApp наконец появилась возможность отправки сообщений самому себе в специальный чат. Функция "Сообщить себе" постепенно внедрялась среди пользователей мессенджера в течение последнего месяца и теперь стала доступна для всех.

Нововведение работает по аналогу "Избранного" из Telegram'а и пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища – с загрузкой файлов объемом до 2 ГБ.

Хотя функция не является революционной, WhatsApp по-прежнему остается самым популярным мессенджером в мире, поэтому такой апдейт заслуживает внимания. Обновляйте приложение, чтобы получить доступ к функции.

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Как отправить сообщение в Ватсап самому себе

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо создать чат. Его можно открыть так же, как и любой другой: найти в WhatsApp свой номер вверху списка контактов и начать переписку.

Переписку с самим собой при желании возможно закрепить – таким образом он всегда будет в числе первых в перечне переписок.

Какие еще функции WhatsApp перенял у Telegram

До этого в WhatsApp также добавили "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы. Например, в сообщество можно добавить групповые переписки жителей дома, рабочие или школьные чаты.

А еще раньше в WhatsApp наконец появилась возможность полностью скрыть свой онлайн-статус. Для этого, перейдите в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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