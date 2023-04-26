Теперь можно использовать одну учетную запись на пяти мобильных гаджетах одновременно.

В WhatsApp появилась долгожданная возможность – теперь можно использовать одну учетную запись на пяти смартфонах одновременно. Ранее данная фича была доступна только для настольных и планшетных приложений.

Соответствующее сообщение появилось в официальном блоге WhatsApp. Новая функция стала одновременно доступна как в версии мессенджера для iOS, так и для Android.

Для активации функции пользователю нужно:

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установить WhatsApp на втором устройстве;

отсканировать QR-код, сгенерированный основным смартфоном;

как результат, оба устройства будут использовать один и тот же аккаунт.

Теперь сразу на двух девайсах будут доступны все ваши чаты. При этом пользователи могут комбинировать различные конфигурации, например, один смартфон и четыре планшета или пять смартфонов.

Но есть одно но: если ваше основное устройство будет неактивно в течение 14 дней, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта.

Нововведение уже доступно пользователям по всему миру. Чтобы оно заработало, зайдите в App Store или Google Play и скачайте из маркетплейса обновление WhatsApp.

Ожидается, что в следующем обновлении WhatsApp для смартфонов в мессенджер добавят каналы по аналогии с Telegram и возможность редактирование сообщения.

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