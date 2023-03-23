Оно работает быстрее, требует меньше ресурсов и поддерживает групповые звонки.

Для Windows теперь доступно новое приложение WhatsApp. Событие заметное, ведь оно не так часто обновляется, в отличие от мобильных версий. По факту, это совершенно новое приложение – оно было переписано почти с нуля.

Интерфейс WhatsApp почти не изменился, но приложение теперь работает в разы быстрее, требует меньше ресурсов и поддерживает групповые видео (до 8) и аудиозвонки (до 32 участников).

Среди прочих нововведений в десктопном WhatsApp – улучшенная синхронизация между устройствами, предпросмотр ссылок и сквозное шифрование сообщений, благодаря которому хакеры не смогут прочитать переписку и просмотреть файлы, даже если им удастся перехватить трафик.

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Скачать обновленный WhatsApp для Windows можно из магазина Microsoft Store.

Что еще нового в WhatsApp

Ранее в этом году в WhatsApp появилась возможность отправки сообщений самому себе. Нововведение работает по аналогу "Избранного" из Telegram'а и пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища.

До этого в мессенджер также добавили "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы. Например, в сообщество можно добавить групповые переписки жителей дома, рабочие или школьные чаты.

А еще раньше в WhatsApp наконец появилась возможность полностью скрыть свой онлайн-статус. Для этого, перейдите в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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