В настоящий момент Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет.

В последние годы производители смартфонов на базе Android уделяют особое внимание улучшению поддержки программного обеспечения своих девайсов. Ярким примером является компания Samsung, лидер рынка, который постоянно преуспевает в этом аспекте.

Однако Google задала новый стандарт программной поддержки смартфонов, когда объявила, что новейшие Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать обновления в течение семи лет с момента релиза вместо стандартных пяти. Как оказалось, над чем-то подобным работают сейчас и в Samsung.

В настоящий момент Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет: четыре года обновлений ОС и пять лет патчей безопасности. Но, по словам топ-менеджера корейского гиганта Шин-Чула Бэйка, компания намерена увеличить нынешнюю поддержку, стремясь хотя бы сравняться с Google.

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Правда, здесь сразу нужно отметить, что речь не идет о гарантированных семи обновлениях Android. Поскольку у Samsung не два-три смартфона в актуальной линейке, а около сотни, компания выпускает более 10 миллиардов обновлений ежегодно. Поэтому маловероятно, что старые смартфоны спустя 7 лет будут совместимы с новыми версиями Android.

Таким образом, 7-летняя поддержка Samsung, скорее всего, будет выглядеть так: 5 лет обновлений ОС и еще 2 года обновлений безопасности. Для сравнения, Apple обновляет Айфоны на протяжении 5 лет, а некоторые модели получают новые iOS даже 6 или 7 лет.

Презентация следующего поколения флагманских Samsung ожидается в январе 2024 года. Базовый S24 будет еще больше похож на последние iPhone, а модель Ultra получит 2 ТБ памяти, титановую рамку и лучшие камеры на рынке.

Также известно о планах производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп. Ожидается, что первым такую камеру получит Galaxy S25 Ultra.

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