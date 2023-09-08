Презентация следующего поколения флагманских Samsung ожидается в начале 2024 года, в январе или феврале.

В сеть "слили" все ключевые характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, который выйдет в начале 2024. Если информация достоверна, то пользователей ждет куда больше нововведений, чем при переходе с S22 Ultra на S23 Ultra.

Ожидается, что S24 Ultra будет первым смартфоном на рынке с накопителем памяти в 2 терабайт. На данный момент некоторые производители, включая Samsung, предлагают конфигурации максимум с 1 ТБ накопителя.

Кроме того, южнокорейский бренд последует примеру Apple и оснастит корпус топовой модели серии титановой рамой, вместо привычного алюминия. Таким образом Galaxy S24 Ultra будет намного прочнее и будет весить меньше, чем S23 Ultra,

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Основные характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra:

Экран: 6.8", QHD+, Dynamic AMOLED LTPO, 2500 нит, 144 Гц

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400.

Камера: 200+12+50+10 Мп (основная); 12 Мп (селфи)

Аккумулятор: 5000 мАч, зарядка 45 Вт

OC: Android 14, One UI 6.

Что касается фотовозможностей, то Samsung поставит в Galaxy S24 Ultra улучшенный основной сенсор камеры на 200 Мп (1/1,3 дюйма) с более крутой автофокусировкой и возможностью объединения пикселей по формуле 4 в 1 и 16 в 1. Также будет 12-Мп сверхширокоугольный модуль, телеобъектив на 50 МП и еще одна 10-мегапиксельная камера с поддержкой зума.

Также есть информация, что батарею нового смартфона Samsung прокачают по технологии электромобилей, благодаря чему автономность станет еще внушительней. А экран следующего поколения будет более ярким, чем у предыдущих моделей производителя,

В плане дизайна вряд ли стоит ждать серьезных изменений, но ранее были опубликованы рендеры, которые показывают, что суперфлагман получит очень плоский экран, а также повторит рекорд Galaxy S10 по соотношению площади экрана к площади передней панели.

Презентация Galaxy S24 Ultra ожидается в начале следующего года, в январе или феврале.

А до конца этого года должен выйти Galaxy S23 FE. Аппарат станет компромиссной версией флагманской серии Galaxy S23, и, как ожидается, будет чрезвычайно популярен среди пользователей.

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