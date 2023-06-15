Пользователи вскоре смогут привязать несколько учетных записей на одном смартфоне.

Разработчики мессенджера WhatsApp ведут работу над новой функцией в приложении – пользователи смогут добавлять несколько аккаунтов на одно устройство.

Нововведение заметил сайт WABetaInfo в свежей бета-версии WhatsApp. Сообщается, что учетные записи будут работать независимо друг от друга, а переключаться между ними можно через кнопку в правом нижнем углу.

Отмечается, что эта функция является расширением ранее анонсированной возможности WhatsApp использовать одну учетную запись на пяти мобильных гаджетах одновременно. До этого пользователи могли войти в систему только с одного мобильного телефона вместе с планшетом и компьютером.

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Пока фишку добавили только в бета-версию WhatsApp Business, но в одном из ближайших апдейтов она появится и в обычной версии мессенджера.

Помимо поддержки нескольких аккаунтов на одном смартфоне, WhatsApp работает над другими интересными фишками. Одна из них – возможность отправки фотографий без потери качества. Также сообщается о более стабильной работе мобильного клиента в новой версии и переработанной клавиатуре.

Точной даты, когда новые функции добавят в WhatsApp нет, но как правило это происходит в течение нескольких недель после тестирования, так что наверняка ждать осталось недолго.

Напомним, в последнем обновлении в WhatsApp добавили каналы, как в Telegram. Также появилась редактирование отправленных сообщений и возможность защищать диалоги паролем или биометрией.

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