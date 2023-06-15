В Telegram они появились еще в 2017 году.

В 2017 году Telegram добавил функцию отправки видеосообщений. Похоже, что его главный конкурент в лице WhatsApp добрался до аналогичной функции лишь сейчас. Она появилась в последних бета-версиях приложения для Android и iOS.

Как пишет профильный ресурс WABetaInfo, работают "кружки" точно так же, как в Telegram: лимит на одно видео 60 секунд, а запись начинается долгим нажатием на иконку видеокамеры/микрофона.

Еще одна интересная деталь заключается в том, что эти короткие видеосообщения будут снабжены сквозным шифрованием. Их нельзя будет напрямую сохранить или переслать, но разрешены скриншоты.

Видео дня

Сейчас нововведение на последнем этапе тестирования и скоро появится в App Store и Google Play.

Что еще нового в WhatsApp

В последнем обновлении в WhatsApp добавили каналы по аналогии с Telegram. Также появилась редактирование отправленных сообщений и возможность защищать диалоги паролем или биометрией.

Ожидается, что с ближайшим апдейтом в WhatsApp разрешат демонстрировать свой экран собеседнику, а дизайн мобильного клиента впервые за несколько лет WhatsApp получит новый дизайн.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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