C последним апдейтом в самом популярном мессенджере в мире появились каналы.

Ранее стало известно, что в WhatsApp тестируют новый функционал –каналы. Сегодня компания официально сообщила, что с последним апдейтом в мессенджере появилась возможность создавать каналы и подписываться на них, как в Telegram.

Отмечается, что администраторы каналов могут публиковать в каналах сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, однако комментировать или оставлять реакции на эти публикации будет нельзя. Не исключено, что эти функции будут добавлены в последующих обновлениях.

К слову, посмотреть каналы, на какие подписаны ваши друзья, нельзя, а при желании администраторы могут скрывать свои каналы из результатов поиска, запрещать делать скриншоты и пересылать контент.

Отдельно отмечается, что такие каналы будут приватными, то есть номера телефонов и информация о пользователях, подписавшихся на них, будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. При этом сообщения в каналах не будут зашифрованы с помощью технологии end-to-end.

Апдейт с каналами распространяется постепенно – у всех они появятся в ближайший месяц. Позже разработчики обещают внедрить еще несколько функций, в том числе продвижение каналов в каталоге и монетизацию.

Какие новые функции появились в WhatsApp в 2023 году

В последнем обновлении в WhatsApp добавили редактирование отправленных сообщений: изменить текст можно только в первые 15 минут. Также появилась возможность защищать диалоги паролем или биометрией.

Ожидается, что с ближайшим апдейтом в WhatsApp разрешат демонстрировать свой экран собеседнику, а дизайн клиента для Android ждет долгожданный редизайн – он станет похожим на версию для iPhone.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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