С последним апдейтом в мессенджер добавили закрытые чаты – с паролем и без уведомлений.

Создатели мессенджера WhatsApp объявили о внедрении функции "Закрытие чата". Она позволяет спрятать личную переписку или группу в специальную папку, открыть которую можно паролем или биометрией.

Кроме того, после ее активации содержимое закрытых чатов и информация об отправителе не будет показываться в уведомлениях (их так же можно отключить). Об этом говорится в блоге разработчиков.

Спрятать чат легко: удержите палец на диалоге и нажмите соответствующий пункт.

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"Закрытие чата" уже распространяется среди пользователей WhatsApp и станет доступна для всех в ближайшие дни. А с ближайшим апдейтом пользователи также смогут создавать отдельный пароль для защиты переписок и использовать функцию на связанных девайсах.

WhatsApp всегда выделялся высоким уровнем защиты пользовательских переписок. Так, он является одним из немногих мессенджеров, где применяется автоматическое шифрование end-to-end. В то же Telegram для этого надо начинать "Секретный чат".

Ожидается, что в следующем обновлении WhatsApp для смартфонов в мессенджер добавят каналы по аналогии с Telegram и долгожданную возможность редактировать сообщения.

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