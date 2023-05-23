До этого момента в популярном мессенджере нельзя было редактировать отправленные сообщения.

Мессенджер WhatsApp наконец добавил возможность редактирования отправленных сообщений – о такой функции впервые заговорили еще в 2017 году, но внедрять ее начали только сейчас.

Об этом команда WhatsApp сообщила в своем блоге. Работать эта опция будет по аналогии с другими мессенджерами, однако изменить текст можно только в первые 15 минут.

Чтобы отредактировать отправленное сообщение, зажмите его пальцем и выберите соответствующий пункт. После этого рядом с временем отправки появится отметка "Отредактировано".

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Функция уже появилась в апдейте для iOS и Android, но он распространяется постепенно – на это может потребоваться от 1 до 3 дней.

С последним апдейтом в популярный мессенджер также добавили функцию "Закрытие чата". Она позволяет спрятать личную переписку или группу в специальную папку, открыть которую можно паролем или биометрией.

Ожидается, что в следующем обновлении WhatsApp для смартфонов в мессенджер добавят каналы по аналогии с Telegram, а дизайн приложения для Android ждет долгожданный редизайн – он станет похожим на версию для iPhone.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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