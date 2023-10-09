Пока на рынке вышло множество Windows-ноутбуков с сенсорным экраном, Apple только продолжает работать над аналогичными устройствами.

Слухи про разработку MacBook с сенсорным экраном ходят уже не первый год. Ожидается, что он дебютирует на рынке не раньше 2025 года. Оказалось, что такой "мак" уже был почти 25 лет назад.

Как пишет MacRumors, речь идет об известной модели iMac G3, представленной в далеком 1999 году. Оказывается, что в то время существовала и продавалась специальная версия таких компьютеров – с сенсорным дисплеем – для использования в качестве киоск-машин.

Специальный прибор iTouch, созданный в качестве надстройки для мака, использовал поверхностные акустические волны вместо наложения для точного определения того, где пользователи касаются экрана. Учитывая простоту аппаратной модификации, это довольно впечатляющее достижение.

Ютубер с канала MJD раздобыл прототип такого iMac и показал его в деле:

Любопытно, что слухи о сенсорном Mac впервые появились еще в 2010 году – и продолжают поступать из года в год. В 2021 году руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Apple Джон Тернус говорил, что Mac "полностью оптимизирован для непрямого ввода", и что "компания не считает, что есть веская причина менять это".

С тех пор мы увидели множество Windows-ноутбуков с тач-интерфейсом, но до сих пор не было представлено ни одного сенсорного Mac или MacBook. Свежие утечки предполагают, что первые ноутбуки от Apple с сенсорным экраном выйдут в 2025 году как часть обновления MacBook Pro.

А пока компания только готовятся к переходу на OLED-дисплеи в "макбуках". Сначала на экраны OLED переведут планшеты, предположительно, случится это весной 2024 года.

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