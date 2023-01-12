Компания также планирует перевести свои дисплеи на технологию органических светодиодов OLED, вместо жидкокристаллических LCD.

Компания Apple в 2025 году может выпустить MacBook с сенсорным экраном. Там давно обсуждают возможность запуска программ для iPhone и iPad на Mac. Сенсорный дисплей сможет ускорить взаимную интеграцию гаджетов.

Сейчас инженеры проводят эксперименты по встраиванию в ноутбуки Apple сенсорного интерфейса, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Издание отмечает, что уже более 10 лет Apple утверждает, что сенсорные экраны плохо работают на ноутбуках и iPad является лучшим вариантом, если нужен сенсорный интерфейс. Кроме того, компания переживает, что компьютеры Mac с сенсорным экраном сократят продажи iPad.

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"Поверхности для прикосновения не хотят быть вертикальными. Через длительный период времени ваша рука может отпасть", - объяснял Стив Джобс.

Как добавляется, первые ноутбуки от Apple с сенсорным экраном могут выпустить в 2025 году как часть обновления MacBook Pro. Однако пока окончательное решение еще не принято, и все может измениться. Указывается, что компания также планирует перевести свои дисплеи на технологию органических светодиодов OLED, вместо жидкокристаллических LCD.

Компания Apple: последние новинки

За данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, первая презентация Apple в новом году состоится в марте. На нем покажут новый MacBook Pro в 14- и 16-дюймовом дизайне и, возможно, 15,5-дюймовый MacBook Air.

Согласно инсайдам, Apple "похоронила" линейку iPhone SE из-за низкого спроса на бюджетные модели смартфонов компании.

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