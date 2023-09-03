Новые модели iPad Pro получат экраны OLED, новейший процессор М3 и до 4 ТБ хранилища.

Все чаще появляется информация о том, что Apple выпустит свои первые планшеты iPad с экранами OLED в следующем году. Кроме прочего, такие модели получат новейший процессор и гигантский накопитель в топовой конфигурации.

Актуальные iPad Pro оснащены панелями Mini-LED, процессором М2 и хранилищем до 2 ТБ. Новые модели сменят дисплей, получат новейший М3 и предложат хранилище до 4 ТБ, сообщает WCCF Tech.

Из-за этих улучшений новые планшеты будут стоить существенно дороже, чем актуальные модели. Источник утверждает, что за 11-дюймый iPad Pro OLED в начальной конфигурации попросят минимум $1500, а базовая 13-дюймовая модель обойдется в $1800. Версия с 4 ТБ по цене, вероятно, будет конкурировать с многими MacBook Pro.

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Говоря о OLED-дисплеях, их внедрение в iPad Pro позволит Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность благодаря структуре дисплея с двумя стеками.

Скорее всего, Apple выпустит первые iPad с OLED-дисплеями весной 2024 года – цикл жизни "прошек", как правило, составляет полтора года. Также в следующем году Apple начнет переход на OLED-экраны в своих ноутбуках.

Какие новинки Apple ждать в 2023 году

Этой осенью компания Apple проведет две презентации: в сентябре и октябре. "Гвоздем" сентябрьского ивента должны стать, конечно же, новые айфоны, а на октябрь запланирован анонс обновленных Mac с процессором Apple M3.

Также до конца 2023 года должны представить третье поколение AirPods Pro и новые смарт-устройства для дома.

С начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro, "желтый" iPhone 14, 15-дюймовый MacBook Air и обновленные Mac Studio и Mac Pro. Но главным сюрпризом стал совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

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