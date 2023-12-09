При этом, в отличие от флагмана Apple, бюджетная новинка поддерживает кадровую частоту 90 Гц.

Набирающий популярность китайский бренд Infinix представил смартфон Smart 8 HD стоимостью всего 75 долларов. На бумаге новинка обладает характеристиками лучше, чем многие Android с ценой 100-120 долларов.

Дизайнеры устройства явно вдохновлялись техникой Apple. При этом, в отличие от iPhone 15, который стоит в 10 раз дороже и оснащен 60-герцевым экраном, бюджетная новинка поддерживает кадровую частоту 90 Гц, пишет Gizchina.

Смартфон получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей формата HD+ с максимальной яркостью 500 нит. В верхней части экрана находится 8-мегапиксельная селфи-камера, за которой спрятан "островок" – аналог Dynamic Island в iPhone 15. Причем дизайн задней панели как будто имеет рельефный рисунок.

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За производительность в нем отвечает процессор SoC Unisoc T606, набирающий в AnTuTu около 240 тыс. баллов. Также телефон имеет 3 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти в базе, батарею 5000 мАч и 13-Мп основную камеру. Отличные спецификации для смартфона с таким ценником.

Стоимость Infinix Smart 8 HD составила $75 (около 2800 грн). Телефон поступит в продажу 13 декабря 2023 года, позже он наверняка появится и на AliExpress.

По данным инсайдеров, базовые iPhone 16 все еще будут предлагать только 60-герцевые экраны. В то время как смартфоны на базе Android, даже в дешевом сегменте, уже давно предлагают дисплеи повышенной плавности.

В 2023 году на рынке редко можно встретить компактный смартфон – причем, не кнопочных малышей, а полноценный "середняк" или флагман. УНИАН рассказывал о лучших компактных смартфонах, которые можно купить сегодня.

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