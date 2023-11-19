По данным инсайдеров, базовые iPhone в следующем году все еще будут предлагать только 60-герцевые экраны.

Смартфоны на Android, даже в бюджетном сегменте, уже давно предлагают дисплеи повышенной плавности, но владельцам базовых моделей iPhone по-прежнему приходится довольствоваться стандартными 60 Гц. Похоже, это не изменится и с релизом iPhone 16.

Слухи о планах перевести линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи ходили еще со времен iPhone 14, однако свежие инсайды утверждают, что частота обновления кадров у дисплеев iPhone 16 и 16 Plus сохранится на уровне 60 Гц.

Распределение по сравнению с предшественниками не изменится – более дешевые iPhone 16 останутся с экранами 60 Гц, тогда как "прошки" оснастят матрицами LTPO OLED, которые умеют менять плавность от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента на дисплее.

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Еще одним большим отличием станут увеличенные дисплеи в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Они вырастут до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. А если точнее, до 6,27 и 6,86 дюймов. Габариты младших представителей линейки не изменятся, хотя раньше считалось, что они тоже вырастут в диагонали.

Напомним, ранее была информация, что Apple пересмотрела стратегию и теперь будут оснащать новыми процессорами все модели iPhone. Как известно, начиная с iPhone 13 новейшие чипы Apple были эксклюзивными для топовых Pro-версий.

iPhone 16 Pro будет интересней своих предшественников

До выпуска серии смартфонов iPhone 16 остается как минимум 10 месяцев, однако это не останавливает инсайдеров от постоянных "сливов" и утечек. Портал MacRumors перечислил сразу 16 самых ожидаемых функций и изменений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.

Среди них – увеличенные дисплеи, искусственный интеллект и мощные процессоры. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

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