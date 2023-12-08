У смартфона 6,74-дюймовый дисплей, Android 13 и автономностью на пару дней.

В Китае анонсировали новый доступный смартфон Xiaomi. Это модель Redmi 13R 5G – девайс с большим экраном, адекватными камерами и оптимальным для гейминга железом.

Стоимость составляет 140 долларов, при этом конфигурация памяти только одна – с 4 ГБ оперативки и 128 ГБ флеш-памяти. За эти деньги покупатели получают:

IPS-экран на 6,74 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей и с частотой 90 Гц. Для сохранения дисплея от царапин используется стекло Gorilla Glass.

8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6100+, мощности которого предостаточно как для плавной работы системы, так и для гейминга на средних настройках графики

Батарею на 5000 мАч, она поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Основную камеру на 50 мегапикселей с поддержкой функций на базе ИИ, селфи-камеру с разрешением 5 Мп.

К дополнительным плюсам также можно отнести боковой сканер пальца, аудиоджек 3,5 мм и слот для карт microSD. Также поддерживается установка двух SIM-карт. Из коробки смартфон работает на Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Видео дня

Пока продажи Redmi 13R 5G стартовали только в Китае, доступные цвета – черный, зеленый и пурпурный. На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Напомним, с начала 2023 года Xiaomi объявила об окончании поддержки для более 50 смартфонов. А недавно компания "похоронила" популярные модели Poco X3 и Poco X3 NFC, а также Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

Если вы в поисках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/качеству девайсов 2023 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 12 Pro.

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