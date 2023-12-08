Они не только удобно сидят в руке, но и радуют характеристиками, а значит подойдут как для повседневных задач, так и развлечений.

Сегодня на рынке очень редко можно встретить компактный смартфон – причем, не кнопочных малышей, а полноценный "середняк" или флагман. Но в продаже еще есть аппараты, которыми комфортно пользоваться одной рукой.

Редакторы популярного портала Tom's Guide собрали лучшие компакты – они не только радуют характеристиками, но и суперудобно сидят в руке. В этом списке есть как Android-устройства, так и iPhone.

iPhone 13 mini – по сути, это обычный iPhone 13, но в маленьком корпусе. 5,4-дюймовый OLED-дисплей по-прежнему четкий, с отличными цветами и углами обзора. Работает он на чипсете A15 Bionic вкупе с 4 Гбайт оперативки. Этого хватает с запасом как для плавной работы системы, так и для игр.

– по сути, это обычный iPhone 13, но в маленьком корпусе. 5,4-дюймовый OLED-дисплей по-прежнему четкий, с отличными цветами и углами обзора. Работает он на чипсете A15 Bionic вкупе с 4 Гбайт оперативки. Этого хватает с запасом как для плавной работы системы, так и для игр. Zenfone 10 – Asus останется чуть ли не единственным производителем, кто все еще выпускает компактные флагманы. У него реально маленький дисплей на 5,92 дюйма, при этом сам девайс максимально удобно сидит в руке и весит всего 172 грамм. Это топовый малогабаритный аппарат, у которого практически нет слабых сторон.

– Asus останется чуть ли не единственным производителем, кто все еще выпускает компактные флагманы. У него реально маленький дисплей на 5,92 дюйма, при этом сам девайс максимально удобно сидит в руке и весит всего 172 грамм. Это топовый малогабаритный аппарат, у которого практически нет слабых сторон. Galaxy Z Flip 5 – складной смартфон Samsung, который по своим габаритам напоминает бумажник, который поместится в любом кармане. Технически, это и самый компактный девайс на рынке, поскольку диагональ внешнего дисплея у него составляет всего 3,4 дюйма.

– складной смартфон Samsung, который по своим габаритам напоминает бумажник, который поместится в любом кармане. Технически, это и самый компактный девайс на рынке, поскольку диагональ внешнего дисплея у него составляет всего 3,4 дюйма. iPhone 15 Pro – как ни странно, флагманская серия Apple обладает суперудобными габаритами. У него при себе 6.1-дюймовый Super Retina OLED-экран с яркостью 2000 нит и плавной анимацией с 120 Гц. А переход на титановый корпус сделал новые iPhone непривычно легкими.

– как ни странно, флагманская серия Apple обладает суперудобными габаритами. У него при себе 6.1-дюймовый Super Retina OLED-экран с яркостью 2000 нит и плавной анимацией с 120 Гц. А переход на титановый корпус сделал новые iPhone непривычно легкими. iPhone SE (2022) – этот айфон не похож ни на один актуальный смартфон. У него очень крошечные размеры из-за дисплея диагональю всего 4,7-дюйма. Дисплей не самый современный и не имеет высокого разрешения, но зато свободно умещается в одной руке.

Видео дня

Свежий рейтинг AnTuTu показал, что у iPhone 12 Mini и iPhone SE (2020) самый высокий рейтинг удовлетворенности у пользователей. Оба девайса маленькие и удобно лежат в руке, при этом их запаса производительности хватит еще на долго.

А если вы предпочитаете большие экраны, УНИАН делился рейтингом самых лучших по цене/качеству смартфонов 2023 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 12 Pro.

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