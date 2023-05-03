Для сравнения, самая доступная видеокарта на 16 ГБ от Nvidia стоит почти в три раза дороже.

Пока Nvidia готовится выпустить новую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с ценой 400-450 долларов и 8 ГБ видеопамяти, на рынке продолжают дешеветь решения с 16 ГБ. К примеру, одно такое можно купить всего за 339,99 долларов (~12 400 грн).

Речь про модель Intel Arc A770 с уникальным охлаждением в исполнении Acer, на которую зарубежные магазины сделали скидку. Ранее Acer Predator BiFrost Arc A770 продавали за 350 долларов (~12 800 грн), пишет Videocardz.

В настоящее время это самая низкая цена на любую графическую карту Arc и любую современную видеокарту на 16 ГБ на рынке.

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Для сравнения, самая доступная видеокарта на 16 ГБ от AMD стоит 499 долларов (~18 200 грн). Это Radeon RX 6800. В то же время графические адаптеры с аналогичным объемом памяти от Nvidia предлагаются по цене в $1,2 тыс.

Acer Predator BiFrost Arc A770 выглядит необычно и оснащается двумя 8-контактными разъемами питания. Карта получила уникальный гибридный дизайн системы охлаждения с двумя вентиляторами разного формата. Один работает по принципу турбины, а другой, более крупный, обдувает радиатор более привычным способом.

Сама Arc A770 позиционируется как конкурент Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti, имеет 8 либо 16 ГБ памяти на выбор и 4096 блоков FP32. Также эта карта оснащена испарительной камерой.

Ранее УНИАН делился рейтингом самых мощных видеокарт и процессоров. Согласно ему, самой мощной GPU является GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая обладает 24 ГБ памяти. А вот на втором месте неожиданно расположилась Radeon RX 7900 XTX. В "процессорном" рейтинге весь топ-5 оккупирован CPU AMD.

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