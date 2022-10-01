Ранее компания не занималась массовым выпуском графических ускорителей.

Acer теперь тоже производит видеокарты. Компания присоединилась к когорте партнеров Intel по выпуску графических ускорителей, представив свою версию флагманской Arc A770.

Новинка выйдет под названием Arc A770 Predator Bi Frost и займет в корпусе 2,5 слота расширения, сообщает TechPowerUp.

Технические характеристики официально не раскрываются, однако известно, что карта получит уникальный гибридный дизайн системы охлаждения, в состав которой войдут два вентилятора разного формата. Один работает по принципу турбины, а другой, более крупный, обдувает радиатор более привычным способом.

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Intel официально уже представила модель Arc A770. Она позиционируется как конкурент Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti, имеет 8 либо 16 ГБ памяти на выбор и 4096 блоков FP32. Карта оценена в $329 либо $349 в зависимости от версии.

Также Intel представила более доступную Arc A750, базирующуюся на том же чипе, что и старшая модель, по цене в 289 долларов. По показателю "производительность за доллар" Arc A750 превосходит Nvidia GeForce RTX 3060 на 53%, говорят в Intel. Объем видеопамяти – 8 ГБ, TDP – 225 Вт.

Что касается даты дебюта игровых видеокарт Intel, то она назначена на тот же день, что и запуск флагманской модели NVIDIA в лице GeForce RTX 4090, а именно 12 октября.

А уже 20 октября в продажу поступят новые процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake. По сравнению с текущим поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%.

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