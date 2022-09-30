Производитель приятно удивил потенциальных покупателей, не став поднимать цены на свои новинки.

Intel раскрыла стоимость и дату старта продаж дебютных игровых видеокарт семейства Arc. Также производитель приятно удивил потенциальных покупателей новых процессоров 13-го поколения – линейка получила название Raptor Lake.

По сравнению с 12-м поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%. Продажи стартуют 20 октября.

Стоимость линейки Raptor Lake

флагманские Core i9-13900K и Core i9-13900KF (24 ядра, 32 поток, 3,0–5,8 ГГц) – 590 долл (~21 400 грн);

средние Core i7-13700K и Core i7-13700KF (16 ядер, 24 потока, 3,4–5,4 Ггц) – 410 долл (~14 800 грн);

более доступные Core i5-13600K и Core i5-13600KF (14 ядер, 20 потоков, 3.5-5,1 ГГц) – 319 доллара (~11 500 грн).

Полные характеристики:

Видео дня

Что касается даты дебюта игровых видеокарт Intel, то она назначена на тот же день, что и запуск флагманской модели NVIDIA в лице GeForce RTX 4090, а именно 12 октября.

Что касается рекомендованной стоимости, то Intel объявила, что графический ускоритель Arc A770, снабженный 8 ГБ видеопамяти, обойдется в $329, а ценник модели Arc A770 в исполнении Limited Edition с 16 Гбайт "на борту" стартует с отметки в $349. В конкуренты им записали более дорогие Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti.

В то же время ценник предтоповой модели Arc A750, базирующейся на том же чипе, что и старшая модель, стартует с отметки в $289. По показателю "производительность за доллар" Arc A750 превосходит Nvidia GeForce RTX 3060 на 53%, говорят в Intel. Объем видеопамяти – 8 ГБ, TDP – 225 Вт.

NVIDIA говорит, что о дешевых видеокартах можно забыть, Intel – несогласны

Накануне глава NVIDIA Дженсен Хуанг, отвечая на критику игроков касательно высокого ценника новых видеокарт GeForce RTX 40-й серии, предупредил, что теперь это новая реальность и не стоит ожидать, что видеокарты будут дешеветь с течением времени.

Глава Intel не оставил без внимания высказывание своего коллеги, отметив, что, в компании видят многочисленные жалобы геймеров о высокой стоимости видеокарт и постараются исправить это положение, выпустив собственные графические ускорители по приемлемым ценам.

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