Дизайн гаджета вдохновлен пикапом Cybertruck.

Tesla Илона Маска иногда пополняет ассортимент своей продукции оригинальными гаджетами. Очередная новинка такого рода – беспроводное зарядное устройство под названием Tesla Wireless Charging Platform.

Его уникальная особенность в том, что на одной поверхности можно подпитывать аккумуляторы сразу трех устройств, например, два смартфона и наушники. Все они будут заряжаться на мощности до 15 Вт.

Устройство имеет алюминиевый корпус и отделку алькантарой, искусственной замшей – дизайн вдохновлен электропикапом Cybertruck, отмечает Tesla. В комплекте идет адаптер питания на 65 Вт и магнитная подставка, позволяющая установить станцию под наклоном.

К слову, похожий аксессуар – Air Power – в свое время пообещала создать Apple и даже анонсировала его выпуск на одной из презентаций еще в 2017 году. Однако затем инженеры компании столкнулись с непреодолимыми, как им показалось, трудностями, и устройство, так и не дожило до релиза.

Цена и когда ждать

Продажи Tesla Wireless Charging Platform стартуют в феврале 2023 года. Цена – $300 (~ 11 000 грн). Оформить предзаказ можно на сайте компании.

Напомним, ранее Tesla добавила Steam в свои электрокары – теперь это геймерские ПК на колесах. Можно подключить геймпад от Xbox или PlayStation и играть в Cyberpunk, Elden Ring и "тысячи других игр"

А в октябре этого года Tesla продемонстрировала рабочий прототип робота-гуманоида Optimus, который будет заниматься скучными делами вместо людей. Выглядит он пока нелепо, но уже способен ходить и брать в "руки" предметы.

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