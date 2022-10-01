Выглядит он пока нелепо, но уже способен ходить и брать в "руки" предметы.

В ходе презентации Tesla 2022 AI Day, прошедшей вчера вечером, компания Илона Маска Tesla продемонстрировала рабочий прототип робота-гуманоида Optimus, который будет заниматься скучными делами вместо людей.

Они используют датчики и технологии "автопилота" Tesla, но пока умеют немногое, пишет The Verge. Впрочем, Илон Маск считает, что у их разработки большой потенциал для использования на производствах.

В презентационном ролике компания показала, что уже умеет рабочий прототип робота-гуманоида. Пока он передвигается не слишком уверенно, но уже способен переносить коробки, вытаскивать детали из оборудования и даже поливать цветы.

Самое интересное, что его руки спроектированы по подобию человеческих. Благодаря тому, что каждый палец имеет "две степени свободы", они могут взаимодействовать почти с любым предметом.

Сам робот оснащен процессором SoC Tesla, модулями Wi-Fi и LTE, а также аккумулятором на 2,3 кВт/ч, которого хватает на целый день работы. Энергопотребление в положении сидя составляет около 100 Вт, а при ходьбе в районе 500 Вт – примерно как у мощного игрового компьютера.

Уже известно, что серийная модель сможет передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать грузы до 20 кг. Когда она будет готова, Маск говорить пока не готов, но отмечает, что в будущем робототехническое направление может стать для компании важнее автомобильного.

По оценкам Маска, стоимость робота составит меньше 20 тысяч долларов (около 740 тыс грн), что в несколько раз меньше современных аналогов.

Робот Optimus на презентации Tesla AI Day 2022

Tesla Optimus: что известно о роботе Илона Маска

Концепт робота-гуманоида общего назначения впервые был представлен более года назад. Согласно задумке Tesla, Optimus призван заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом Маск тогда подчеркнул, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

В начале 2022 года Маск говорил, что Tesla в этом году отдает приоритет разработке именно рабочего прототипа робота-гуманоида, а не запуску новых продуктов, которые отложили на 2023 год. Также миллиардер отметил, что общественность пока не увидела ценность Tesla Optimus, однако этот робот "полностью изменит мировую экономику".

Позже миллиардер рассказал, что планирует децентрализовать контроль над роботами Tesla чтобы "не допустить восстание машин" и повторение сценария из "Терминатора". Она позволит исключить организованное участие роботов в массовых мятежах.

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