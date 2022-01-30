Караоке – очень популярное развлечение во многих азиатских странах.

Tesla Илона Маска в преддверии Китайского Нового года выпустила новый продукт: микрофон под названием TeslaMic для любителей петь в машине.

Страница товара, как пишет Electrek, не выдерживала наплыва желающих. Всю партию разобрали быстрее чем за час.

Микрофон вышел не случайно: в последнем обновлении ПО бортового компьютера появилась опция "Караоке", благодаря которой можно петь в салоне припаркованного авто. Или на пикнике – система беспроводная и оснащена аккумулятором. В странах Азии такое караоке очень любят.

При этом если Tesl'ы у вас нет, то микрофон можно подключить и к другим устройствам. Набор стоит $188 (примерно 5400 грн), новую поставку обещают в феврале. Появятся ли они в других странах, в том числе в Украине, неизвестно.

Напомним, что ранее в этом месяце Маск вывел украинский спутник Сич-2 в космос. Он около 3 лет будет снимать поверхность Земли и мониторить ионосферу. Зачем это Украине и что еще нужно знать про наш главный космический проект 2022 года – в материале УНИАН.

А до этого изобретатель похвастался "Мехазиллой" – гигантской башней, которая будет ловить ракеты. По задумке, в будущем это позволит сократить интервал между запусками одной и той же ракеты до одного часа.

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