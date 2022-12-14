Можно подключить геймпад от Xbox или PlayStation и играть в Cyberpunk, Elden Ring и "тысячи других игр"

Tesla Илона Маска превратила свои электрокары в геймерские ПК на колесах – с последним апдейтом в бортовую систему добавили поддержку сервиса Steam. То есть можно играть в десятки тысяч различных игр.

Правда, поддержка Steam доступна только владельцам Tesla Model S и Model X последних поколений, оснащенных процессорами AMD Ryzen с графикой RDNA 2. По мощности они не уступают PlayStation 5.

Вы можете играть в Cyberpunk, Elden Ring и тысячи других игр в своем автомобиле с эпической звуковой системой!! – написал Маск в своем твиттере.

Одновременно Tesla представила фирменный внешний SSD-накопитель на 1 ТБ, который станет доступен для покупки в феврале 2023 года по цене 350 долларов (~13 000 грн). Его можно использовать не только для загрузки игр, но и хранения видео с автомобильных камер Tesla.

Напомним, в октябре этого года Tesla Маска продемонстрировала рабочий прототип робота-гуманоида Optimus, который будет заниматься скучными делами вместо людей. Выглядит он пока нелепо, но уже способен ходить и брать в "руки" предметы.

По оценкам Маска, стоимость робота составит меньше 20 тысяч долларов (около 740 тыс. грн), что в несколько раз меньше современных аналогов.

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