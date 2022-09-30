Предполагается, что для перемещения по воде машина будет использовать вращение штатных колес.

Представленный еще в 2019-м году электропикап Tesla Cybertruck, который все никак не доберется до серийного производства, будет своего рода машиной-амфибией, способной плавать на сотни метров.

Об этом написал основатель компании Илон Маск в Twitter.

"Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить в качестве лодки, пересекая не слишком бурные реки, озера и даже моря – отметил он. Видео дня

В качестве примера Маском был приведен водный канал между базой SpaceX и близлежащим островом Саут-Падре в Техасе. Это подразумевает возможность путешествовать по воде примерно на расстояние до 360 метров.

Хотя изобретатель часто шутит в твиттере, это уже второе упоминание о подобном использование Cybertruck. В 2020 году он тоже говорил, что автомобиль сможет в течение некоторого времени сохранять плавучесть, после чего сторонние производители занялись разработкой сопутствующих аксессуаров, превращающий пикап в нечто похожее на катамаран, но с лодочным мотором.

Электропикап Tesla Cybertruck: что известно

Со слов Маска, электропикап будет выпускаться в трех комплектациях с дальностью хода в 400 км, 480 км и 800 км соответственно. "Бюджетный" Cybertruck будет стоить $40 000, тогда как самая дорогая версия обойдется в $70 000 и сможет разгоняться до сотни всего за 2,9 секунды.

Тогда в компании ожидали начать производство к концу 2021 году. Теперь Маск обещает выпустить Cybertruck в 2023-ом. Ранее в сеть просочился видеобзор футуристического автомобиля в его текущей версии – без ручек и с огромным дворником

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