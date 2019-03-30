Apple отменила производство беспроводной зарядки AirPower - СМИ

В компании сослались на трудности с соблюдением собственных стандартов.

Apple полностью закрыла проект по производству беспроводной зарядки AirPower, которую анонсировали ещё в 2017 году.

В компании сослались на трудности с соблюдением собственных стандартов, сообщает TechCranch.

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«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не достигнет наших высоких стандартов, и мы отменили проект. Мы приносим извинения тем клиентам, которые с нетерпением ждали этого запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводной связью, и стремимся продвигать опыт беспроводной связи», - сказал старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэн Риччио.

Журналисты издания отмечают, что, вероятно, задержки с выпуском зарядки были связаны с трудными инженерными проблемами, связанными с законами физики. В частности с тем, что они слишком сильно нагревались.

Напомним анонс AirPower состоялся в сентябре 2017 года во время презентации iPhone 8 и iPhone X, которые стали первыми телефонами Apple, оснащенными беспроводной зарядкой. Согласно анонсу, коврик должен был поддерживать зарядку сразу нескольких устройств. Беспроводная зарядка должна была выйти в 2018 году, однако её так и не представили ни на мартовской, ни на июньской, ни на сентябрьской презентации Apple.