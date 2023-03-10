Выпущенный пару лет назад Xiaomi Mi11 Ultra все еще остается лучшим по качестве фото среди аппаратов компании.

DxOMark, самый известный в мире ресурс, специализирующийся на обзорах фототехники, добрался до новенького Xiaomi 13 Pro, который позиционируется как лучший смартфон компании на сегодня.

По совокупности результатов Xiaomi 13 Pro неожиданно занял лишь 17-е место в общем рейтинге камерофонов, уступив вышедшему еще два года назад Xiaomi Mi 11 Ultra.

К достоинствам камеры специалисты отнесли хорошую экспозицию и детализацию на фото и видео, широкий динамический диапазон, а также качественный зум на близком и среднем расстоянии телеобъектива. Но минусов тоже хватает: нестабильность экспозиции, эффект гало на фото и частые задержки между нажатием кнопки спуска затвора и захватом изображения, особенно в условиях высокой контрастности.

Видео дня

Отметим, что тыльная камера Xiaomi 13 Pro получила три датчика: 50+50+50 мегапикселей, включающие топовый сенсор Sony IMX989, ширик и 5х зум.

Однако, здесь нужно понимать, что с результатом в 136 баллов это все еще один из лучших камерофонов на рынке, пусть и далеко не лучший, согласно DxOMark. Другой момент, что огромный блок камер всем своим видом говорит, что Xiaomi 13 Pro стоит расценивать как полноценный камерофон, тогда как на рынке есть более дешевые аналоги, которые опережают Xiaomi по мобильной съемке.

Напомним, глобальные версии смартфонов Xiaomi 13 в плане характеристик ничем не отличаются от китайских версий, но стоят почти два раза дороже. Так, за базовую модель Xiaomi 13 Pro в Европе просят 1299 евро (~50 000 грн), что делает аппарат чуть ли не самыми дорогими среди устройств премиум-класса.

К слову, в самое ближайшее время также ожидается премьера Xiaomi 13 Ultra с камерами Leica, которому вполне по силам потягаться с самыми топовыми камерофонами. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

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