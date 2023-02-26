Характеристики от китайских версий не отличаются, но стоят они будут примерно в два раза дороже.

Компания Xiaomi официально представила глобальные версии новой линейки флагманских смартфонов Xiaomi 13. Цены – существенно выше, чем у китайских версий, а на выбор конфигураций предложено минимум.

Характеристики от китайских версий тоже не отличаются:

Базовый Xiaomi 13 оснащен 6,36-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, 12+512 ГБ памяти в топе и батареей на 4600 мАч с зарядкой 67 Вт. Камеры: основная Sony IMX800 на 50 Мп + 12 Мп (ширик) + 10 Мп (3х зум).

Xiaomi 13 Pro выглядит интереснее за счет увеличенного до 6.73 дюйма экрана, аккумулятора на 4820 мАч и зарядки 120 Вт. Лучше у него и камеры: 50+50+50 Мп, включающие топовый сенсор Sony IMX989, ширик и 5х зум.

Стоимость Xiaomi 13 в Европе будет начинаться от 999 евро (~39 000 грн). За базовую модель Xiaomi 13 Pro попросят уже 1299 евро (~50 000 грн). Такие цены делают флагманы чуть ли не самыми дорогими в Европе. Например, OnePlus 11 c 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ в Европе предлагается за 875 евро, а Galaxy S23 Ultra с 256 ГБ ПЗУ можно купить за 1180 евро.

Старт продаж устройств намечен на 8 марта. Обычный Xiaomi 13 будет доступен в черной, белой и зеленой расцветках корпуса, тогда как Pro-версия только в черной и белой.

"Убийца" флагманов Apple и Samsung от Xiaomi тоже на подходе

Также Xiaomi в самое ближайшее время собирается представить свой новый флагманский смартфон с камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех"

Ожидается, что в Китае Xiaomi 13 Ultra будет стоить 8000 юаней, или примерно 42 500 грн за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Это на 1000 юаней дороже предшественника в лице Xiaomi 12S Ultra в такой же конфигурации.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

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