Ожидается, что на момент выхода это будет самый передовой фотофлагман на рынке.

Китайский IT-гигант Xiaomi установит в свой грядущий флагманский смартфон новую и улучшенную перископическую камеру, которая "всех шокирует".

С таким инсайдом выступил известный сетевой информатор Картикей Сингх, на которого ссылается портал Gizmochina. По его словам, Xiaomi 13 Ultra предложит улучшенное качество съемки и более четкие изображения, а также мощное увеличение.

Инсайдер добавил, что за последние пару лет никто так и не смог бросить вызов смартфонам Samsung в плане камер, в связи с чем южнокорейская компания "обленилась" и стала использовать одну и ту же "начинку" в последних трех поколениях, но в 2023 году все изменится.

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Сингх подчеркнул, что смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra и, скорее всего, еще невышедший флагман S23 Ultra уступят лидерскую позицию конкуренту в лице Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra должны представить в 2023 году

Ожидается, что в отличие от своего предшественника, Xiaomi 13 Ultra будет продаваться по всему миру, а не только в Китае.

Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле этого года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

А пока у компании есть в ассортименте только Xiaomi 13 и 13 Pro. Смартфоны получили флагманскую начинку, а базовый Xiaomi 13 в плане дизайн похож на последние айфоны.

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