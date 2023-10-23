В ближайшую неделю настраиваемся на анонс новых iMac и MacBook Pro.

Apple, судя по всему, перенесла выпуск новых iPad Air и iPad mini на весну 2024 – инсайдеры обещали, что их покажут в октябре. Однако компания все еще не закончила с анонсами в этом году.

Главный "яблочный" инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple запланировала анонс новых продуктов в семействе Mac на конец октября – 30 или 31 числа.

В число новинок могут войти:

iMac 24";

MacBook Pro 13";

MacBook Pro 14" и 16".

Главным изменением во всех моделях станут новые процессоры. В случае с iMac – M3, а MacBook Pro – M3 Pro и M3 Max. Все чипсеты построены по передовому 3-нм техпроцессу TSMC.

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Также Гурман напомнил о планах Apple по выпуску iMac с дисплеем диагональю 32 дюймов, что соответствует размерам Pro Display XDR. Однако уточнил, что покажут его в конце 2024 или начале 2025 года.

Купертиновцы также рассматривают переход на OLED-дисплеи в "макбуках", но ждать этого раньше 2026 года не стоит. При этом ранние утечки указывали на лето 2024 года.

В последний раз Apple обновляла семейство Mac в июне этого года – это был MacBook Air с дисплеем 15 дюймов, впервые для этой серии ноутбуков. В компании называют ноутбук самым тонким среди 15-дюймовых моделей, доступных на рынке.

А ранее на этой неделе Apple представила свой новый гаджет – стилус Pencil с USB-C. Это самый доступный стилус в ассортименте компании, но функционал заметно урезали.

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