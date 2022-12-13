Первые устройства представят на рынке не раньше 2024 года.

Инсайдер и специалист в дисплейной индустрии Росс Янг поделился планами Apple на использование OLED-дисплеев в iPad и MacBook. Так, первые устройства представят на рынке в 2024 году.

Согласно отчету, первыми новую матрицу получат 13-дюймовый MacBook Air и два iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюйма. Анонс планшетов, скорее всего, состоится весной 2024-го, а новых "макбуков" – на ивенте WWDC 2024 летом.

Как отмечает источник, все три устройства получат поддержку Apple ProMotion, благодаря которой экраны смогут работать с адаптивной частотой обновления вплоть до 120 Гц. Какой-либо другой информации касаемо новых гаджетов не сообщается. Вероятно, все они будут работать на базе улучшенных чипов Apple M2 или новых M3.

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К слову, внедрение OLED-дисплеев в ноутбуки и планшеты позволит инженерам Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность.

Росс Янг обладает заслуживающим уважение послужным списком. Например, именно он с точностью ранее предсказывал, что iPhone 13 Pro и MacBook Pro, будут оснащены ProMotion, а новый MacBook Air получит увеличенный с 13,3 до 13,6 дюйма дисплей.

Apple отложила релиз новых Mac до 2023 года

Ранее стало известно, что новые MacBook Pro и Mac mini в этом году можно не ждать. Apple отложила выпуск этих моделей как минимум до первого квартала 2023 года.

Ранее предполагалось, что до конца этого года будут представлены и поступят в продажу обновленные модели MacBook Pro 14" и 16" с чипсетами M2 Pro и M2 Max и Mac mini с M2 и, возможно, M2 Pro. Также Apple работает над топовым ПК Mac Pro.

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