Это самый доступный Apple Pencil в ассортименте компании, но функционал заметно урезали.

Пока все ожидали обновления линейки iPad и Macbook Pro, Apple решила ограничиться выпуском нового "карандаша" Pencil с USB-C. Это самый доступный стилус в ассортименте компании, но функционал заметно урезали.

Например, новинка не поддерживает силу нажатия, и ее нельзя заряжать от iPad и беспроводным способом. Также нет функции двойного нажатия для быстрой смены инструментов.

Высокая точность срабатывания, низкая задержка, распознавание наклона во время рисования и магнитное крепление к iPad – все это осталось на месте. "Карандаш" подойдет для создания заметок, эскизов, аннотаций и многого другого.

Видео дня

Apple Pencil с USB-C совместим со всеми моделями iPad, имеющими порт USB-C, включая iPad (10-го поколения), iPad Air (4-го и 5-го поколений), iPad Pro 11 дюймов (1-го, 2-го, 3-го и 4-го поколений), iPad Pro 12,9 дюйма (3-го, 4-го, 5-го и 6-го поколений) и iPad mini (6-го поколения).

В продаже девайс появится в начале ноября, стоимость в США – 80 долларов (~3000 грн).

Ранее инсайдеры рассекретили, какими будут Apple Watch 2024 года. Судя по всему, следующее поколение часов обойдется без "значительных инноваций" – это будет минорным обновлением серии.

А в начале 2024 года на рынке дебютирует Vision Pro – в Apple уверены, что этот гаджет со временем заменит смартфоны и ПК. Также компания готовит упрощенную версию гарнитуры, которую оценили в 3500 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: