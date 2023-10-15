Обновления коснутся iPad mini, iPad Air и iPad начального уровня.

Apple не отказывается от планов выпустить новые и доступные версии своих планшетов. Причем состояться анонс может уже в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает портал Supercharged со ссылкой на надежного источника в компании.

Издание уточняет, что Apple объявит об обновлении линейки продуктов iPad во вторник, 17 октября. Обновления коснутся iPad mini, iPad Air и iPad начального уровня. Единственным значимым улучшением станут новые чипы и поддержка сетей Wi-Fi 6Е.

Вместе с тем, в публикации Supercharged упоминается, что яблочная компания намерена устранить проблему с "желеобразным экраном" у iPad mini, из-за которой пользователи критиковали модель 2021 года. Другие подробности не раскрываются.

Видео дня

В последний раз Apple выпускала новые планшеты в октябре 2022 года – это был базовый iPad, который получил современный дизайн, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2.

Как и предполагалось, полноценной онлайн-презентации Apple проводить не будет, а все новинки будут представлены в формате пресс-релиза на сайте.

Apple не закончила с анонсами в 2023 году

Сразу два авторитетных источника сообщают, что Apple до конца этого года также планирует обновить 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, оснастив их более яркими и энергоэффективными miniLED дисплеями.

Вполне вероятно, что новые модели получат чипы M3 Pro и M3 Max, но другие источники ждут их не раньше весны 2024 года. К слову, тогда же выйдут новые iPad Pro с OLED-дисплеями.

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