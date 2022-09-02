Этот случай уже успел вызвать немало споров и шума в сети.

На конкурсе изобразительного искусства в Колорадо, США, победила картина, нарисованная ставшей очень популярной в последнее время нейронной сетью Midjourney.

Мужчина по имени Джейсон Алле распечатал изображение на холсте после увеличения через еще одну нейросеть – Gigapixel AI. При этом судьи не знали этого, сообщает Vice.

Так, на изображении показаны большой зал в стиле барокко с круглым иллюминатором в отдалении и несколько людей в классических платьях, смотрящих на залитый солнцем и сияющий пейзаж. Работа называется "Theatre D’opéra Spatial".

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Этот случай успел вызвать немало споров и шума в сети: кто-то предрекает скорую смерть творческим профессиям, иные же считают, что ИИ – "просто еще один инструмент", который помогает творить, и, "если вы чувствуете угрозу со стороны технологии, возможно, вы не очень хороший художник".

В свою очередь сам автор уверен, что победа в конкурсе – и его заслуга тоже, а не только алгоритмов. Потребовалось несколько недель, тонкая настройка и более сотни попыток, чтобы получить всего три стоящих варианта, один из которых и победил.

Как УНИАН сообщал ранее, искусственный интеллект принес €10 миллионов в казну Франции, выявляя нелегальные бассейны. В ходе эксперимента ИИ "скармливали" снимки со спутников, после чего он сверял их с базами данных земельного кадастра.

Также мы рассказывали историю бывшего инженера Google, нашедшего признаки сознания у искусственного интеллекта. Мужчина пытался предоставить руководству доказательства осознанности алгоритма, но его отстранили от работы и отправили в отпуск, а после и вовсе уволили.

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