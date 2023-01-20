За последние пару лет генеративные картины прошли путь от причудливых абстракций до качественных изображений, которые побеждают в конкурсе искусств.

Нейросети для рисования стремительно развиваются, изображения становятся все более и более детализированными, качественными и реалистическими. А ведь для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

В сети точатся баталии вокруг того, можно ли считать такие рисунки аутентичными. Вы, возможно, помните историю, как созданная нейросетью картина победила в конкурсе искусств. Это говорит только об одном: художники боятся потерять работу и правильно делают, так как нейросети для рисования онлайн теперь доступны каждому. Ну а мы подобрали топ сервисов, благодаря которым вы сможете получить сногсшибательные изображения даже без художественных умений.

На сегодня, пожалуй, наиболее "продвинутая" нейросеть для создания изображений. Доступ открыт через сервер в популярном среди геймеров мессенджере Discord, где нужно ознакомиться с правилами сообщества, затем перейти в один из каналов #newbies, ввести в чат команду /imagine и сформулировать свой запрос на английском языке.

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Главные особенности нейросети:

Запросы нужно формулировать на английском языке.

Лимит на бесплатную генерацию составляет 25 изображений;

Есть возможность купить подписку;

Можно одновременно сгенерировать четыре изображения с высоким уровнем детализации.

Stable Diffusion

Второй по популярности сервис среди любителей "поиграть" с нейронками. Однако доступ к нему более проблематичный и включает в себя два варианта:

Сервис Hugging Face. Главная проблема – большое количество пользователей, из-за чего на генерацию изображения нужно очень долго ждать. Ограничений на генерацию картинок нет.

Платформа DreamStudio. Требует создание аккаунта, но можно зайти, если у вас есть учетка Google или Discord. Ограниченное число кредитов на генерацию изображений.

Сама же нейросеть позволяет не просто создавать картинки по запросу, но и индивидуально настраивать точность его соответствия, число шагов и множество дополнительных параметров, что упрощает работу и делает результат более соответствующим вашему воображению.

Очень простой сервис для создания изображений, так как он не требует ни регистрации, ни дополнительных настроек. Особенность нейросети в том, что она за один раз генерирует сразу девять изображений, из которых можно подобрать ту, которая наиболее точно иллюстрирует запрос.

Craiyon создает простые, но детализированные изображения. Может использоваться в качестве сервиса для создания базового рисунка, который дизайнер будет дорабатывать самостоятельно. Привлекает удобством в работе и скоростью получения результата.

Залог качественного результата в этой неройсети – правильно сформулированное текстовое описание, а также хорошего подбора дополнительных параметров. Соответственно, требует умений работы с этими параметрами, наличие картинки-референса, знания стилистики и других художественно-дизайнерских элементов, чем может оттолкнуть пользователей-любителей.

Одновременно с этим отличается от других нейросетей наличием функций социальной сети, позволяющей вдохновляться другими работами и изучать базовые принципы работы сервиса.

Еще один момент – за изображения нужно платить кредитами. Особенность Starryai в том, что их можно не только покупать, но и зарабатывать, выполняя простые задания. Это делает ее похожей на онлайн-игру, что также выглядит довольно занимательно.

Даже у Google есть собственная нейросеть с лаконичным, но вполне подходящим названием Dream. Главная особенность сервиса состоит в том, что он анализирует поисковые запросы, а потом на их основе генерирует абстрактные изображения.

Работать с программой можно онлайн или в соответствующем мобильном приложении. Достаточно ввести текстовый запрос до 200 символов, а также указать желаемый запрос. Также есть возможность работать с NFT проектами.

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