Нейросеть нарисовала украинские города в образе героев 17-19 веков / фото Олексій Іванов, УНІАН

Среди украинцев все большей популярностью пользуются нейросети, которые рисуют по словам. За последние пару лет эти генеративные картины прошли путь от причудливых абстракций до качественных изображений, которые побеждают в конкурсе искусств.

Один из пользователей Facebook доверил нейросети создать украинские города в образе героев 17-19 веков. Получившимися результатами мы делимся с вами ниже.

К примеру, столица Украина выглядит строгим монархом, а Одесса –  молодой девушкой на морском побережье.

Видео дня

Фото Нейросеть 14 марта 2023 Симферополь /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Донецк /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Луганск /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Житомир /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Ужгород /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Сумы /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Ивано-Франковск  /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Херсон /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Полтава /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Львов /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Винница /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Одесса /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Черновцы /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Тернополь /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Хмельницький /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Черкасы /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Запорожье /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Луцк /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Харьков /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Кропивницкий /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Чернигов /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Ровно /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Николаев /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Днепр /  © facebook/kormanalex
Фото Нейросеть 14 марта 2023 Киев /  © facebook/kormanalex

Midjourney – на сегодня, пожалуй, наиболее "продвинутая" нейросеть для создания изображений. Этот искусственный интеллект на сотнях миллионов примеров обучали выстраивать соответствие между текстовыми описаниями и картинками. Так он и стал генерировать оригинальные образы. 

Если хотите воспользоваться одной из таких нейросетью, УНИАН делился подборкой лучший нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать  – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки. 

Среди украинских пользователей также "завирусилась" нейросеть, которая делает из вас героя аниме. Несмотря на то, что весь интерфейс на китайском языке, сервис максимально прост в использовании.

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