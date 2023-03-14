К примеру, столица выглядит строгим монархом, а Одесса – молодой девушкой на морском побережье.

Среди украинцев все большей популярностью пользуются нейросети, которые рисуют по словам. За последние пару лет эти генеративные картины прошли путь от причудливых абстракций до качественных изображений, которые побеждают в конкурсе искусств.

Один из пользователей Facebook доверил нейросети создать украинские города в образе героев 17-19 веков. Получившимися результатами мы делимся с вами ниже.

К примеру, столица Украина выглядит строгим монархом, а Одесса – молодой девушкой на морском побережье.

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Midjourney – на сегодня, пожалуй, наиболее "продвинутая" нейросеть для создания изображений. Этот искусственный интеллект на сотнях миллионов примеров обучали выстраивать соответствие между текстовыми описаниями и картинками. Так он и стал генерировать оригинальные образы.

Если хотите воспользоваться одной из таких нейросетью, УНИАН делился подборкой лучший нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

Среди украинских пользователей также "завирусилась" нейросеть, которая делает из вас героя аниме. Несмотря на то, что весь интерфейс на китайском языке, сервис максимально прост в использовании.

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