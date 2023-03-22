Технологией можно воспользоваться и в отдельном сервисе – он работает в Украине.

Microsoft запустила в своем нейросетевом поисковике Bing создание изображений по текстовым описаниям – бесплатно и для всех. Работает, в том числе, и из Украины.

Технология основана на расширенной версии нейромодели DALL-E от OpenAI и позднее появится отдельной кнопкой в браузере Edge. А чтобы попробовать ее сейчас, нужно всего два действия: зайти на сайт Bing по этой ссылке и залогиниться в аккаунт Microsoft.

Алгоритм предложит несколько изображений, сгенерированных по запросу (описания нужно создавать только на английском языке), и может реагировать на уточнения – например, просьбу добавить или убрать какой-то объект с картинки.

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Пример работы выглядит так:

В Microsoft подчеркнули, что совместно с OpenAI добавили систему защиты от генерации "потенциально опасных" или неприемлемых изображений. В левом нижнем углу каждой картинки располагается логотип Bing, чтобы указать на искусственное происхождение контента.

Напомним, ранее самая популярная нейросеть для генерации изображений MidJourney обновилась до пятой версии: теперь картинки не отличить от реальных фото. Разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень проработки лиц. Кроме того, ИИ начал лучше "понимать" запросы.

В то же время УНИАН делился подборкой лучший нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

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